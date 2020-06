Raad Noardeast-Fryslân doet locatiescouting bij Bonifatiuskerk

Raadsleden Ferwerda-Havenga (VVD) en Koonstra (FNP) zijn wel over de locatie te spreken. "Ik ben dol op kerken, al ben ik niet kerks opgevoed", zegt Ferwerda-Havinga. "Ik ben bouwkundige, de gebouwen vind ik geweldig." Koonstra ziet het ook zitten. "De FNP staat goed in de kerk, we zijn hier wel positief over. We moeten alleen nog even kijken of het allemaal past."

Het moet te verstaan zijn.

Ook Ferwerda-Havenga heeft over een aantal zaken nog wel wat twijfels. "De temperatuur in de winter bijvoorbeeld, en hoe is de akoestiek? Het moet allemaal wel te verstaan zijn. De vergaderingen worden ook opgenomen voor de mensen thuis, die moeten het wel kunnen volgen."

Het besluit over de locatie valt in oktober.