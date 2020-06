Gemeente Leeuwarden houdt vast aan cameratoezicht in de Vlietzone

Het cameratoezicht is begonnen op 20 december 2019. Er zijn camera's gezet op de T-splitsingen van de Bote van Bolswertstraat/Willem Loréstraat en van het Keetwaltje/Willem Loréstraat. Het wijkpanel, stichting Vlietvaardig en het Omgevingsoverleg zeggen dat het toezicht mee heeft geholpen aan minder overlast. Ze zeggen dat de overlast in de afgelopen jaren het grootst was in de zomermaanden.

Veertien meldingen van overlast

Sinds de camera's er op 20 december neergezet zijn, zijn uit dat gebied veertien meldingen binnengekomen. In het halfjaar dat er cameratoezicht was, waren dat 34 meldingen.

De gemeente zegt dat het inzetten van cameratoezicht een zwaar middel is, dat alleen mag worden ingezet wanneer dit noodzakelijk is. De gemeente vindt het in het geval van de Vlietzone dus noodzaak.

Half september wordt bekeken of het cameratoezicht nogmaals verlengd wordt.