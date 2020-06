Vier nieuwe wethouders voorgedragen voor zakencollege Smellingerland

Allemaal ervaring als wethouder

Maria le Roy (66) was PvdA-statenlid en gedeputeerde in de provincie Zeeland. In 2010 werd ze door de partij Harlinger Belang gevraagd wethouder te worden in Harlingen. In 2017 kreeg ze een gele kaart van een aantal partijen in de raad. GroenLinks dienen een motie van wantrouwen in tegen Le Roy. Het ging met name om haar manier van communiceren.

Felix van Beek (62) is wethouder geweest in Boarnsterhim, Littensradiel en Skarsterlân. Hij was ook directeur van het oude waterschap Boarn en Klif, raadsgriffier in Leeuwarden en recent raadsgriffier in de gemeente Alkmaar.

Bert Westerink (62) werkte eerder als wethouder in de gemeente Groningen, Delfzijl, Woerden en Winsum. Tegenwoordig is hij zelfstandig organisatie-adviseur.

Robin Hartogh Heys van de Lier (63) was wethouder in Arnhem en Deventer. Op dit moment werkt hij als kwartiermaker van de duurzaamheidsagenda voor culturele organisaties in Arnhem.