De Wylde Swan weet waar het heen vaart: "Noorwegen, want dan hebben we wind mee"

Dat afstand houden kunnen ze op een gegeven moment mogelijk weer loslaten. "Als onze scheepsarts over een paar dagen bepaalt dat er echt niemand ziek is, dan zijn we een soort huishouden. Dan kunnen we die anderhalve meter laten varen. Tot we ergens aan wal zijn geweest, want dan is er wel weer risico om besmettingen op te lopen. Dan begint het hele riedeltje opnieuw."

Net bang

In april werd het schip met 25 schoolkinderen aan boord zowat wereldnieuws, omdat ze niet van boord mochten op de Azoren. Daar wilden ze een tussenstop maken, maar dat mocht niet. Bang om opnieuw vast te zitten en niet aan land te mogen, is Meijer niet. "We hebben nu te maken met Europese overheden, dat is heel anders dan Caribische landen. Daar zijn de lokale havenmeesters heer en meester. We hebben hier goede contacten met de consulaten en ambassades, we weten precies wat ons te wachten staat."

De Wylde Swan wordt op 8 augustus weer terug verwacht in de haven van Harlingen.