Boer (76) mag niet meer dan vier koeien hebben

De boer was voor de rechter gehaald, omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in november 2018, januari 2019 en in februari 2020 constateerde dat een aantal koeien geen droge ligplaats had, dat een aantal dieren kreupel was en dat sommige dieren niet op tijd geregistreerd werden. De boer zij dat hij niet overal aan toegekomen was vanwege een flinke griep. "Dan moet je iets regelen", zei officier van justitie Siep Buist.

Geïntimideerd

Begin 2019 had de NVWA een klauwverzorger voor de boer geregeld, maar die hield het niet lang vol. De klauwverzorger voelde zich geïntimideerd door de boer en wilde er niet langer werken. "Ik heb gezegd dat ik dat zelf ook wel kon doen", zei de boer. Hij is geen onbekende van justitie: in november 2018 kreeg hij een werkstraf omdat er een wietplantage op zijn boerderij was gevonden.

Hij heeft zijn veestapel intussen teruggebracht van twintig naar vier koeien. De officier eiste een boete van 4.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Bovendien wilde justitie dat het bedrijf een half jaar stil komt te liggen, wanneer de boer de komende twee jaar wel meer dan vier koeien heeft.

Geen verkeerde bedoelingen

Rechter Marc Brinksma maakte er 1.000 euro van, plus 3.000 onder voorwaarde. "Ik ga niet uit van slechte bedoelingen, ik denk dat het u boven het hoofd is gegroeid", zei Brinksma. De rechter nam wel het stil leggen van een halfjaar voorwaardelijk over.