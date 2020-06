SC Cambuur begint zonder Stevens en Mühren: "Maar goede hoop dat het gaat lukken"

Technisch manager Foeke Booy heeft eer eerder geen geheim van gemaakt dat de keeper en spits prioriteit zijn voor de club. Maar beide posities zijn nog niet dubbel ingevuld. Wat Stevens betreft verwacht Booy goed nieuws. "In het begin verliepen de gesprekken moeizaam. Nu is het meer op gang gekomen. Ik heb goede hoop dat het gaat lukken." Waar hangt het vanaf? "De keuze voor ons en de financiële omstandigheden. De anderen moeten daar een ei over leggen."

Daarnaast hoopt Booy ook dat Sven Nieuwpoort langer blijft. De verdediger speelde het afgelopen seizoen al voor de Leeuwarders, maar zijn contract loopt af. Met Nieuwpoort is Cambuur in gesprek over een nieuw contract.

Nieuwe speler?

Er moet ook nog aanvulling van buitenaf komen. Booy is momenteel nog bezig met een multifunctionele speler. "Iemand die als back en als defensieve middenvelder kan spelen. Deze week gaan we daarmee verder. Het is een voetballende speler, die fysiek ook sterk is en absoluut een aanvulling voor Cambuur is." Een naam wil de technisch manager niet prijsgeven.