Botten van Ferwert komen mogelijk uit Burmaniaterp

De botten zijn ontdekt bij grondwerkzaamheden aan de Foswerterstrjitte, onder een oprit van een huis.

"Op die plek was vroeger een terp", vertelt Johannes van Dijk van de historische vereniging. "Die is honderd jaar geleden afgegraven tussen 1907-1935. Hij was wel drie tot vijf meter hoog en ik denk dat dit skelet in de onderste lagen heeft gelegen, dus het zal oud zijn. Hoe oud, dat moeten archeologen maar zeggen."

Reuzen van Ferwert

Volgens Van Dijk kan het dus niet gaan om een recente moord. "Het skelet lag er ook mooi in, het is er niet zomaar ingegooid. Men denkt dat het om een man gaat, het zijn grote botten in de lengte. Bij het graven van een regenbak bij kerk in 1899 zijn ook botten gevonden, die waren vrij lang. In de krant werd toen geschreven dat er reuzen in Ferwert hadden gewoond."

Toen hij het nieuws hoorde, is hij er direct heen gegaan, met de vrouw. "Ik heb een foto gemaakt en gesproken met de archeoloog over de Burmaniaterp. Die was wel twintig hectare en de Herjuwsmastate die er vroeger was, is al veel eerder afgebroken. Bij het afgraven van de terp zijn in 1935 oude grafvelden gevonden uit de vijfde en zesde eeuw."

Schat

Er gaat ook nog een verhaal dat er nog een schat zou zijn. "Van twee kannen, een met goud en een met dukaten. Eén daarvan zou er nog moeten liggen." Wat de waarde van de vondst is, kan hij niet schatten. "Het heeft wel historische waarde. Onderzoek moet bepalen wat de ouderdom is."