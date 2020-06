Alex Pastoor: "Ik ben een product van de Heerenveen-opleiding"

Elftal van de eeuw

Alex Pastoor kiest voor Jon Dahl Tomasson in het elftal van de eeuw. Dat heeft nog wel wat voeten in de aarde, omdat het middenveld in het voor Heerenveen vertrouwde 4-3-3-systeem eigenlijk al vol was.

Daar heeft Pastoor iets op bedacht. "Ik zag de opstelling staan en zag dat Jeffrey (Talan) links op het middenveld staat. In mijn beleving is hij een echte rechtsbuiten. Op die positie heeft hij ook het Nederlands elftal gehaald. Ik denk dat we moeten overschakelen op het WM-systeem, met Abe op linksbinnen en Tomasson daarnaast. Tomasson gooide altijd zoveel energie in een wedstrijd. Hij kwam wel een keer of 35 in de vijandelijke zestien. Bovendien was hij ook een beetje gemeen, een speler met een randje. Ik mag dat wel."