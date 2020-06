Inwoners Hempens-Teerns in actie om zelf Greydanusbrug te mogen bedienen

Nu kunnen de bewoners nog met een speciale handzender de brug openen, om zo met de boot op het open vaarwater te komen. In een brief heeft de gemeente laten weten dat dat over twee weken niet langer mogelijk is.

Johan Kuhlmann woont al een jaar of vijf aan de Tearnzer Wielen. De brug wordt op reguliere tijden centraal bediend, maar met de handzender kunnen bewoners met een boot de Greydanusbrug gebruiken op andere tijden, zoals 's avonds of tijdens de winter.

"De provincie wil van die handzenders af, maar de gemeente heeft ons eerder beloofd dat we de brug ten allen tijde mogen passeren", zegt Kuhlmann. "De pierwoningen aan het water waren een project van stadsvernieuwing en golden lange tijd als het paradepaardje van de gemeente. Met de bewoners is een contract afgesloten dat de mogelijkheid tot het zelf openen van de brug er altijd is. Dat geeft vrijheid om naar de ligplaats voor huis te kunnen komen."

Hij heeft een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente, ook een paar anderen hebben dat gedaan. De gemeente heeft nog niet gereageerd. Als de reactie van de gemeente negatief is, zegt Kuhlmann naar de bestuursrechter te stappen.