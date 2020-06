Gemeenten kijken naar gemeenschappelijke aanpak van lachgas

Gemeenten hebben beperkt de mogelijkheid om het gebruik van lachgas te verbieden, zei de burgemeester op vragen van raadslid Marlène Postma. "Het probleem is dat je wel iets kunt verbieden, maar dat je het ook moet kunnen handhaven. Dat is best nog wel ingewikkeld."

Op heterdaad betrappen

De burgemeester zegt dat er wel wordt opgetreden waar dat mogelijk is. "Lachgas wordt vooral vanuit een kofferbak verkocht. Het is meer een straathandel, dan dat het een gereguleerde handel is. Je moet dus iemand op heterdaad betrappen."

Van de Nadort deelt de zorgen van Postma over de gezondheidseffecten van lachgasgebruik: "Er ligt op het terrein van voorlichting nog een grote taak."

In Nederland zijn de afgelopen twee jaar minstens 64 jongeren in het ziekenhuis beland met een gedeeltelijke dwarslaesie na het gebruik van lachgas. De slachtoffers zijn gemiddeld 22 jaar. Een deel van de patiënten eindigt in een rolstoel.

Regering werkt aan verbod

De regering werkt aan een verbod om lachgas in gasflessen of in grote hoeveelheden patronen te verkopen aan consumenten. Die consumenten mogen dan alleen nog lachgas in ampullen kopen om slagroom op te kloppen. Ze mogen dan ook alleen verkocht worden aan mensen van 18 jaar en ouder. Het is dan ook niet toegestaan om meer dan een verpakking van tien ampullen te hebben.