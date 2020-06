Leeuwarder (21) krijgt pakket met zwaar vuurwerk over de post: 100 uur werkstraf

Het vuurwurk kwam met duizenden andere pakketten terecht bij een postsorteercentrum. Daar visten ze het pakket ertussenuit. De Leeuwarder zei dat hij nooit had gedacht dat het pakket 'met de gewone post' zou worden bezorgt. Hij vermoedde dat het op een speciale manier zou worden verzonden. "Ik had nooit gedacht dat het via Post.nl zou gaan."

Bekend met gevaren

"Dit zijn dingen waar ze bij de gewone post niet blij van worden", reageerde de rechter. "Dat is omdat de explosiekracht van zo'n pakket heel fors is, ik denk dat het de handgranaat wel voorbij gaat." De Leeuwarder is bekend met de gevaren van vuurwerk: zijn moeder is blind geworden aan een oog, doordat een buurman vuurwerk afstak.

De 21-jarige Leeuwarder moet dus een werkstraf van 100 uur doen. Hij krijgt ook een maand voorwaardelijke celstraf. De rechter kon zich bijna niet voorstellen dat de Leeuwarder zich met zulk vuurwerk inliet, na wat er met zijn moeder was gebeurd. "Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet begrijp dat u iets met vuurwerk te maken wilt hebben, als uw moeder daardoor een oog is verloren."