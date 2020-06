Fototentoonstelling 'Us Keet' laat verhaal achter plattelandsketen zien

In een keet, vaak een oude caravan of een zelfgebouwd honk, komen jonge mensen samen voor de gezelligheid.

Se komt zelf ook weleens in keten, ze heeft geen vaste plek. "Ik vind het wel gezellig en omdat ik in verschillende kom, zag ik de verschillen onderling", vertelt Martina Ketelaar (1997). Toen ze voor haar fotografie-opleiding in Amsterdam een opdracht zocht, deed ze dat in eigen omgeving.

"Ik hoefde alleen maar mijn camera mee en kon zo aan de slag." Ze deed een oproep op sociale media naar keten en kreeg wel 800 reacties. "Ik schrok ervan, zoveel waren het, ik kon het niet meer aan. En ze waren allemaal positief, iedereen wilde meedoen."

Bloemen en dinerbonnen

Uiteraard kon ze niet overal naar toe en maakte ze een keuze. "Bij sommige ben ik één keer geweest en bij andere meerdere keren." De keetbezoekers waren blij met haar bezoek. "Ik kreeg bloemen en dinerbonnen opgestuurd."

Wat is op de foto's te zien? "Ik wilde het leven in de keet vastleggen. Mensen hebben vaak een beeld dat het zuipketen zijn, maar ik wil met mijn werk laten zien wie de mensen zijn, wat ze doen en leuk vinden. Een keet gaat voor mij over saamhorigheid. Sommige mensen zijn heel innovatief, en maken veel zelf. Ik wilde eigenlijk het verhaal achter de keet laten zien."

Na de honderden foto's die ze maakte, moest ze een selectie maken. "Dat was wel lastig, maar ik verdeel het over het boekje, de website en de tentoonstelling." Op de tentoonstelling zijn zo'n 25 foto's in groot formaat te zien.