Gluur in de kraamkamer van een vleermuis met Bats in Beeld

Lemke Statema van de Friese Milieu Federatie legt uit wat er op dit moment te zien is. "Een paar weken geleden zijn de jongen geboren. Wanneer de zon ondergaat, komt de kolonie tot leven. Dan gaan de moeders de jongen wassen en voeden. Je ziet dat ze naar buiten gaan om te jagen. Er zijn zo'n 360 vleermuizen geteld, dus het is een heel grote kolonie. Het gaat om de zogenoemde meervleermuizen. We hebben in Fryslân veel water en volop oude gebouwen. Daar houden ze van."

Alleen vrouwtjes en jongen

De vleermuizen zitten al heel lang in de kerk van Tjerkwerd. Sterker nog: bij de verbouwing is er zelfs rekening gehouden met de dieren. Statema: "Dat is een vraagstuk waar we mee zitten: er zijn veel oude gebouwen die energiemaatregelen willen treffen, maar daarbij geen rekening houden met vleermuizen." Het gaat alleen om vrouwtjes en jongen. De mannetjes zitten meestal op andere plekken, bijvoorbeeld in bomen.

Geen overlast

De vleermuizen zorgen niet voor overlast. "Wanneer je normaal in een kerk komt, heb je geen flauw benul van het feit dat er zo veel vleermuizen wonen. Daarom willen we laten zien dat ze hier wonen, zonder dat je er last van hebt." Dat is echter niet overal het geval. In een woonhuis in Franeker zitten meer dan honderd vleermuizen die de tuin van de buren onderpoepen.