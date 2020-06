Schippers bruine vloot schuiven aan tafel bij staatssecretaris Mona Keijzer

Ook schipper Eelke Dijkstra zat aan tafel bij de staatssecretaris. "We hebben ruim twee uren met haar gesproken. Maar het blijft natuurlijk politiek, dus de vraag is wat het oplevert. Maar wij staan als beroepsgroep in ieder geval op het netvlies bij de ministeries en de mensen die zich hier over buigen. Dat is al een heel groot winstpunt." Volgens Dijkstra valt het tegen hoe weinig mensen weten wat de bruine vloot doet. Daarom is het goed dat deze sector zich op de kaart heeft gezet, vindt hij. "Het interessante aan het gesprek was ook dat wij onze vraagtekens hebben gezet bij het feit dat mensen wel binnen in een touringcar mogen zitten, maar niet met z'n allen op een schip in de buitenlucht."

Noodfonds

De schippers van de bruine vloot pleiten voor een noodfonds. Ook dat plan is besproken met de staatssecretaris. "Maar wanneer het over geld gaat, geven ze nooit zo snel toe", weet Dijkstra. "We willen graag een vangnet hebben voor schippers die dreigen te verdrinken. Zo willen we voorkomen dat historische schepen verdwijnen uit de havens. Maar op dat plan hebben we nog geen toezeggingen gekregen. Daarvoor zullen we vast en zeker nog eens om tafel moeten."