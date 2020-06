Rijkswaterstaat: "Schepen van 135 meter kun je straks veel vaker tegenkomen in Fryslân"

In totaal zijn er zo'n 15 van dit soort grote schepen die een vergunning hebben gekregen om van Delfzijl naar Lemmer te varen. "We verwachten dat er nog meer ontheffingen worden verleend", vertelt Willem Wouters. "De ontheffingen die nu verleend worden, gelden tien jaar. De vaarweg wordt steeds verder verbeterd qua bruggen en doorgangen. We hopen dat over een aantal jaar het zo goed georganiseerd is dat een schip van 135 meter een standaard afmeting wordt en dat we geen speciale ontheffingen meer hoeven te verlenen."

Meer lading, minder brandstof

Het grote voordeel van deze langere schepen is dat ze meer lading kunnen meenemen. "Minder brandstof en meer lading", vertelt Wouters. "Daarmee beperken we het aantal vaarbewegingen op het water." Over de concurrentie met kleinere schepen maakt Wouters zich geen zorgen. "Deze langere schepen doen vaak de vaarten naar het buitenland. Kleinere schepen richten zich meer op de binnenlandse reizen."

Drijven in plaats van varen

Ook over de veiligheid hoeven watersporters en bootjemensen zich geen zorgen te maken, verzekert Wouters. "Wie afgelopen weekend aan de wal heeft gestaan, heeft vast gezien dat de Carina Alexander heel langzaam vaart met een snelheid van zo'n 9 kilometer per uur. Het is alsof zo'n schip voorbij drijft."