Stichting Alde Fryske Tsjerken zoekt een nieuwe directeur

De nieuwe directeur moet het boegbeeld worden van de stichting die als doel heeft om oude kerken in Fryslân te behouden en te herstellen. Ook wil de stichting publiek in aanraking brengen met het grote aantal kerken in onze provincie. De stichting Alde Fryske Tsjerken is eigenaar van 52 kerken, 7 kerkhoven en 2 klokkenstoelen.