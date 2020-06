Nieuw boek van Lida Dykstra is genomineerd voor Vlaamse kinderjury

Lida Dykstra schrijft sinds 1992 kinderboeken in het Fries en Nederlands en vertaalt haar eigen boeken van de ene naar de andere taal. Naast prentenboeken en boeken voor beginnende lezers schrijft ze voor de oudere jeugd. Bij die boeken laat ze zich graag inspireren door (kunst)geschiedenis, haar voormalige vakgebied. Sinds dit jaar is Lida Dijkstra Berneboekeambassadeur in Fryslân.

Griekse mythologie

Het boek 'Het beest met de kracht van tien paarden' (2020) is een hervertelling van een verhaal uit de Griekse mythologie over Theseus en de Minotaurus (een mens-stier). Het is een verhaal over Griekse helden en antihelden en een liefdesgeschiedenis die sterker is dan het noodlot.