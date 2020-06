Omrop Fryslân intensiveert samenwerking met NOS: Landelijk nieuws nu ook bij ons te vinden

"We krijgen er een mooi platform bij," zegt Ingrid Spijkers, de hoofdredacteur van Omrop Fryslân,"nu we de krachten verder bundelen met de landelijke omroep. Dit is een mooie kans, voor beide partijen."

De NOS is ook blij met de samenwerking, zegt directeur Gerard Timmer. "Het publiek is hier de grote winnaar: die krijgt zo makkelijk toegang tot internationaal, landelijk én regionaal nieuws. Op een efficiënte manier kunnen we zo het bereik en daarmee de betekenis van de publieke journalistiek vergroten."

Fries nieuws bij de NOS

Er waren ook al berichten uit de regio's te lezen op de website van de NOS. Die werden geschreven door redacteuren in Hilversum. De regioberichten die de NOS nu publiceert, zijn rechtstreeks afkomstig van de regionale redacties, en de landelijke berichten die te lezen zijn bij Omrop Fryslân worden geschreven door redacteuren van de NOS.

Dat betekent dat er voortaan Nederlandstalige berichten te lezen zijn op de Friestalige website en app van Omrop Fryslân. "Dat kan niet anders," zegt Spijkers, omdat de berichten van de NOS gedeeld worden met alle regionale omroepen. "Anders werkt het niet." De berichten die Omrop Fryslân aanlevert aan de NOS zijn wel in het Nederlands. Dat kan, omdat de website en de app van Omrop Fryslân al jarenlang volledig tweetalig zijn.