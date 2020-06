Veel oud-leerlingen nemen nog één keer een kijkje op basisschool Bloei in Terkaple

De school wilde een mooi afscheid organiseren, ook al viel dat niet mee in deze coronatijd. In plaats van een grote happening konden bezoekers in kleine groepjes door de school en oude foto's bekijken.

Directeur Tjitske van Akker vindt het jammer dat de school sluit. "Het is jammer voor het dorp, de kinderen en ouders. Er zit heel wat historie in dit gebouw. Het doet zeer, maar we zagen het wel aankomen. We verliezen niet een school, maar een locatie."