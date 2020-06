Groot onderhoud aan tropische kas in Beetsterzwaag

Projectleider Joghum Knol legt uit waarom de facelift nodig is. "In de tropische kas is de temperatuur tussen de 27 tot 30 graden met een heel hoge luchtvochtigheid, waardoor de kas erg geschikt is voor tropische bloemen en planten. De huidige kas bestaat uit hout en glas. Kortom: een bron om te verrotten. Vandaar dat we nu kiezen voor duurzaam staal met glas om de tropische kas voor de toekomst te verduurzamen."

Plannen maken

Zo'n 65 vrijwilligers zorgen iedere dag voor de bloemen en planten en trakteren bezoekers op koffie en thee. Om hen bij de verbouw te betrekken, werden alle vrijwilligers uitgenodigd om mee te denken over nieuwbouwplannen. Dat duurde even, legt Knol uit. "We moesten eerst een verantwoord plan hebben, waarvoor we een architect hebben ingeschakeld. Iets veranderen kost tijd, vandaar dat we onze trouwe leden hebben meegenomen in de plannenmakerij. En toen moesten we op zoek naar geld om dit plan mogelijk te maken."

Geluk bij een ongeluk

Nu de financiering rond is, kan de verbouw los. "Volgende week begint de aannemer. We hebben zelf het sloopwerk al gedaan. Nu er door het coronavirus minder mensen op bezoek komen, kunnen we flinke stappen maken. Het coronavirus is voor ons een geluk bij een ongeluk, dat we nu de tijd en ruimte hebben om de verbouw uit te voeren."