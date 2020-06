Demonstraties speelden mee bij besluit PCBO Leeuwraden om Zwarte Piet af te schaffen

In de nieuwsbrief staat dat Zwarte Piet geen toekomst meer heeft in de PCBO-scholen. Dat is voortaan het officiële PCBO-standpunt: alleen nog maar roetveeg- of regenboogpieten.

Hans Greidanus is directeur-bestuurder van de schoolkoepel en legt uit waarom deze keuze is gemaakt. "Omdat we in een fase zitten waarin veel gebeurt met de recente demonstraties. We willen recht doen aan mensen en het gevoel van mensen daarin. We zijn er al langer mee bezig en hebben gepraat met ouders, mensen in de wijk en het dorp. Eerder waren we volgend, keken we naar wat de NPO deed met het Sinterklaasjournaal en de intocht in Leeuwarden, nu hebben we, met de recente discussie erbij, zelf het besluit genomen."

Blij met duidelijkheid

Deze week gaat er een nieuwsbrief de deur uit met de beslissing en de achtergrond ervan. "We hebben het besluit genomen in het belang van de kinderen en willen zo de discussie niet in de school brengen, maar dat de kinderen hun kinderfeest kunnen vieren. Door dit besluit aan de voorkant te nemen, is het duidelijk. Iedereen is blij met de duidelijkheid. We kijken wat past bij onze identiteit, we willen recht doen aan mensen, dat mensen mensen kunnen zijn op een gelijkwaardige manier. We praten met de kinderen over respect en gelijkheid, daar staan we voor."