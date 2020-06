Rimmer Mulder: "Mensen moeten zelf iets doen om het Fries een toekomst te geven"

Rimmer Mulder is voorzitter van de organisatie Brede Maatschappelijke Discussie Fries. Hij legt uit waarom zo'n discussie nodig is ."Tot no toe wordt vooral in besloten kringen gediscussieerd over het Fries. Wij willen graag dat meer mensen zich bewust worden van de situatie van de Friese taal en met ons meedenken over wat we met onze taal willen in de toekomst. De opgave waar we voor staan, is om hier meerdere mensen bij te betrekken en bewust mensen op te zoeken die hier interesse in hebben. Zo hopen we de discussie op gang te brengen. Het doel is bewustwording."

De provincie zet zich actief in voor taalbeleid, maar ondanks deze investering staat de Friese taal er niet beter voor dan twintig, dertig jaar geleden, concludeert Mulder. "Willen we onze taal echt behouden, dan moet er iets gebeuren. De taalhouding van mensen zelf is bepalend voor de toekomst van onze taal."

Ouders betrekken

Het doel is ook om ouders te betrekken bij de discussies. "Veel mensen roepen dat het onderwijs een belangrijke rol heeft in de toekomst van het Fries, maar dan moeten we er wel eerst voor zorgen dat er meer draagvlak is bij ouders over het belang van het Fries in het onderwijs", legt Mulder uit. "De taalhouding van jonge ouders is heel bepaald voor de toekomst van de Friese taal."

In gesprek

Hoe de brede discussie er precies uit gaat zien, kan Mulder nog niet zeggen. "Doel is in ieder geval dat mensen onderling volop de ruimte krijgen om met elkaar in gesprek te gaan. Mensen moeten elkaar kunnen bevragen. Het moet gaan over het Fries en de rol die mensen daar zelf in willen nemen."