Sint Franciscusschool in Wolvega viert 100-jarig feest volgend jaar

Directeur Langen is blij met de samenwerking met De Kinderkei. "De kinderen hoeven niet van de ene naar de andere locatie, want alles wordt op één locatie geregeld, ook de opvang. We werken al een aantal jaren samen, maar willen graag de samenwerking nu echt officieel maken. Vandaar dat we vandaag het logo gaan onthullen. We hebben een livestream via Facebook in het leven geroepen, zodat iedereen de onthulling kan volgen op afstand."

Feest 100-jarig bestaan

Naast het nieuwe logo zou de Sint Franciscusschool dit jaar ook een feest organiseren vanwege het 100-jarig bestaan. Dat zou groot gevierd worden op 19 juni, maar werd uitgesteld vanwege het coronavirus. "We zouden een voorstelling krijgen met de zandtovenaar en aanstaande zaterdag zou onze reünie zijn", vertelt Langen. "Dit feestje schuiven we een jaar op. In grote lijnen blijft de opzet hetzelfde, maar we gaan het uiteraard aanpassen aan wat volgend jaar de regels zijn."