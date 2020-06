Sense of Place krijgt financiële injectie van de Rabobank

De Friese Rabobank heeft toegezegd om Sense of Place drie jaar lang financieel te steunen. "Fantastisch nieuws", vindt Joop Mulder. "De Rabobank wil ons ondersteunen, zodat we routes kunnen maken waarmee mensen op de fiets Friesland kunnen leren kennen." Als voorbeeld noemt Mulder de diverse gemalen in onze provincie. "Daar willen we een mooie route met een verhaal voor ontwikkelen om mensen te laten zien hoe belangrijk die gemalen zijn."

Onzekere tijden

Mulder is ontzettend blij met de financiële steun, zeker in deze onzekere tijden. "Het is voor iedereen ontzettend moeilijk in de cultuursector. Gelukkig ondersteunt de Rabobank de economie in onze provincie. Die combinatie van cultuur en economie is ontzettend belangrijk voor het noorden. We werken volop samen met alle dorpen waar de routes langsgaan, zodat die hier financieel van profiteren. Sense of Place is heel goed voor het cultuurtoerisme in de toekomst."

Geldbedragen

Over welk bedrag het precies gaat, wil Mulder geen uitspraken doen. "Het gaat om een substantieel bedrag om nieuwe dingen te ontwikkelen", zegt hij. "Ik heb beloofd om niet te veel met cijfers te gaan gooien. "Maar we kunnen hier behoorlijk mee uit de voeten om te zorgen dat het noorden een flinke impuls krijgt."

Meer zien

De presentatie van de partnerovereenkomst is maandag in Firdgum. "Hier begint de route over aardappelen", legt Mulder uit. "Je fietst langs de aardappelboeren en ontdekt het belang van aardappelen. Dat is precies het doel van Sense of Place: mensen laten ontdekken dat er meer is in het landschap dan je eigenlijk ziet. Dat kunnen we nu verder ontwikkelen met steun van de Rabobank."