Goed broedseizoen voor ringslangen in de Houtwiel bij Feanwâlden

Ringslangen vind je veel meer in het zuidwesten van de provincie, maar waren eerder ook wel in het noorden van de provincie te vinden. Wat er nu nog zit, is niet veel. Daarom is Staatsbosbeheer ook blij dat de soort zich nu voortplant. Omdat de hopen materiaal waar ze in broeden veel minder voorhanden zijn, worden er overal in de provincie zogenaamde 'broeibulten' aangelegd. Daar zitten onder andere houtsnippers in, maar ook paardenstront.

"Dit is een soort die eigenlijk afhankelijk is van een overgangsgebied", zegt boswachter Gjerryt Hoekstra van Staatsbosbeheer. "We staan hier in de Houtwiel en dat is eigenlijk een gebied dat tussen de hoge zandgronden van Feanwâlden en de lage klei en de kwelders ligt. Deze slang jaagt in het water, maar heeft droge plekken nodig waar hij zijn eieren kwijt kan. Vandaar dat ze zich hier wel thuis voelen."

Oproep

Om een beter idee te krijgen van de verspreiding roept Staatsbosbeheer in Twijzel mensen in het gebied op om waarnemingen door te geven.