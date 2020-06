Kampioenschap IFKS gaat ook na heroverweging niet door; mogelijk wel slotwedstrijd

Minister-president Mark Rutte maakte afgelopen woensdag bekend dat er vanaf 1 juli weer gesport mag worden. Hierdoor kwam er een opening voor de IFKS, maar het bestuur heeft na overleg met de wedstrijdleiding besloten dat de situatie te onduidelijk is en dat er nog te weinig tijd is om het kampioenschap voor te bereiden.

De IFKS organiseert naast het jaarlijkse kampioenschap jaarlijks nog een wedstrijd, de slotwedstrijd. Die wedstrijd is normaal in het tweede weekend van oktober. Voor die wedstrijd wil het bestuur wel een vergunning aanvragen. Het is de bedoeling dat het een evenement van twee dagen wordt op 10 en 11 oktober.