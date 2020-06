Schip 'De Wylde Swan' vaart weer uit: "Bestemming nog onbekend"

Schip 'De Wylde Swan' is sinds zaterdagavond weer op zee. Aan boord zijn middelbare schoolleerlingen die eigenlijk in april en mei al aan boord zouden, maar dat kon toen niet doorgaan vanwege het coronavirus. De Wylde Swan moest in april met 25 andere leerlingen halsoverkop terugkeren naar Harlingen, omdat ze vanwege het coronavirus in geen enkel land meer aan konden meren.