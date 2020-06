Hulpverleners bang voor coronacrisis: armoede in Fryslân zal toenemen

Door de coronacrisis is de verwachting van Keimpe Anema van het Fries Sociaal Planbureau dat de armoedeproblemen groter zullen worden. Ook daar doet hij onderzoek naar. De aanname van Anema is dat het vooral jongeren zijn die in de financiële problemen komen. Zij hebben vaak flexbaantjes en zijn niet in vaste dienst. De komende maanden zal het FSP daar de ontwikkelingen van in de gaten houden.

Alleen maar drukker

Voor Harmen de Wind en Johan Swart zal het de komende tijd waarschijnlijk ook drukker worden door corona. Nu is dat nog niet zo. Maar volgens Swart komen straks mensen die hun baan verliezen en een inkomensval maken snel in moeilijkheden. De illusie hebben ze dan ook niet dat hun werk op termijn niet meer nodig is. Johan Swart: "Ik denk niet dat ik mee zal maken dat armoede er niet meer is."