Vermiste man (32) in Grou weer aangetroffen

De politie zocht zondag op en om het water bij Grou naar een 32-jarige man. De man was omstreeks 4.30 nog gezien in het centrum van Grou. Hij verbleef op een recreatiepark aan de Yn 'e Lijte, maar daar was hij niet meer aangekomen. Het bleek dat de vermiste man ergens in Grou in slaap was gevallen. De man is in goede gezondheid teruggevonden.