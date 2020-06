UPDATE: menselijke botresten aangetroffen onder een oprit in Ferwert

Bij grondwerkzaamheden zijn er zaterdagmiddag in Ferwert aan de Foswerterstraat botresten aangetroffen onder een oprit van een woning. Het gaat om menselijke botresten die niet al te diep onder de grond lagen en die bij gepland werk aan het riool zijn gevonden. Het blijkt dat de botten uit het begin van de 20ste eeuw komen, of mogelijk daarvoor. Daarmee is het geen zaak van de politie meer. Archeologen gaan nu verder met het onderzoek.