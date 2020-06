LIVE: Voor de laatste keer een kerkdienst bij Omrop Fryslân

Voor de laatste keer zendt Omrop Fryslân live een kerkdienst uit. De dienst komt uit de Martinikerk in Franeker en begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. Sytze Ypma en orgelist is Jochem Schuurman. In de dienst zal ook de doop bediend worden aan Merle Herkert-Zijlstra. Verdere muzikale medewerking aan de kerkdienst komt van sopraan Christy Luth.