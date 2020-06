Verdachte opgepakt na inbraak bij garageboxen in Leeuwarden

Aan de Gerard Douwstraat in Leeuwarden heeft een inbreker zondagochtend omstreeks 6.40 geprobeerd in te breken. Een getuige waarschuwde echter de politie. Deze persoon had ook een foto van de inbreker gemaakt en kon een duidelijk signalement geven. Daarmee kon de politie de man vinden in de Smidsbuurt. De verdachte is door de politie ingesloten.