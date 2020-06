Slingerende automobilist onder invloed van cocaïne opgepakt bij Leeuwarden

Een 18-jarige automobilist uit de gemeente Noardeast-Fryslân is zaterdagavond aangehouden door de politie in Leeuwarden. Op de Groningerstraatweg was hij flink aan het slingeren. De politie kon de jonge automobilist aan de Zuiderkruisweg aanhouden. Daar bleek dat de man onder invloed van cocaïne en amfetamine was.