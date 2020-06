Container in brand naast woning aan de Morra in Drachten

De brandweer en politie zijn in de nacht van zaterdag op zondag uitgereden voor een brand in Drachten. Tegen een woning aan de Morra stond een container met gras in brand. Toen de politie na 3.00 uur ter plaatse kwam, was de container al volledig gesmolten. Politie en brandweer hebben ervoor gezorgd dat het vuur snel werd geblust.