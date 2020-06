Harmen Akerboom heeft fietstocht van 1.000 kilometer voor KiKa bijna volbracht

In 2004 verloor hij zijn dochter aan de ziekte en sinds die tijd zet hij zich in voor Stichting KiKa, de organisatie die strijd tegen kanker bij kinderen.

Om half vijf 's ochtends op vrijdag is Akerboom met een groep anderen begonnen aan deze Giro di KIKA in Breda. De groep stapt in totaal maar vijf keer af, waaronder in Oudega, de woonplaats van Akerboom.

Warm

Het gaat tot nu toe wisselend, zegt Akerboom. "Gister was een mooie dag, maar het was natuurlijk heel erg warm. Ik moet zeggen dat de eerste 500 kilometer wel gingen. Maar in de loop van de nacht merkte ik wel het slaaptekort, je wordt heel moe. Het laatste uur voor de derde stop begon het er wel in te hakken."

Door even te slapen kwam hij er wel weer boven op. "Met een sterke bak koffie was ik weer op de fiets gestapt. Maar in de loop van zaterdagochtend merk je gewoon dat de uren beginnen te tellen. Dan word je wel heel moe."

Valpartij

De hardloper zal de tocht niet zonder kleerscheuren volbrengen. "We rijden op navigatie en er werd ineens gezegd 'links. Er werd voor mij geremd. Ik was de laatste en begon te slippen en kon de fiets niet meer houden", zegt Akerboom, die dus viel. Hij hield er alleen schaafwonden aan over.

Hij ziet de laatste kilometers wel positief tegemoet. "Het komt nu goed, daar ben ik nu wel van overtuigd", aldus Akerboom.