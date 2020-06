Oud-burgemeester Bernhard van Haersma Buma (88) overleden

Bernhard Buma was van 1962 tot 1970 burgemeester van Workum, en van 1970 tot 1993 van Sneek. Na zijn pensioen woonde hij in Leeuwarden. Van Haersma Buma is de vader van de huidige burgemeester van Leeuwarden, Sybrand Buma.

Buma werd vrijdag onwel bij het zwemmen in het recreatiegebied de Groene Ster. Omstanders hebben hem uit het water gehaald, en probeerden hem te reanimeren. Buma is overgebracht naar het MCL, waar hij overleed. Hij is 88 jaar oud geworden.