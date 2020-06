VIDEO: Friese boot krijgt tweede leven op school in Groningen

Een school in Groningen heeft een boot cadeau gekregen die gebruikt werd voor technieklessen op De Friese Poort in Leeuwarden. Daar was de boot overbodig geworden. "Ze vroegen of wij hem wilden hebben. Nou, daar hoefden we geen seconde over na te denken", zegt docent Theo Arends. "Het is een mooie toevoeging aan ons lesmateriaal. Een boot hadden we nog niet."

RTV Noord maakte een korte reportage over de boot.