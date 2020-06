Schipper teleurgesteld in SKS: Dit is mijn leven en dat nemen ze me af"

Naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet eerder deze week aankondigde, heeft de SKS onderzocht of een kampioenschap toch nog mogelijk is. De conclusie was duidelijk. Het kan niet.

"Het skûtsje ligt er klaar voor"

"Ik wil graag weten wat de doorslag gaf", zegt Pietersma. "Op het skûtsje mag alles, en als op de wal iedereen ook bij zijn eigen blijft, mag dat ook." Het zeilen is erg belangrijk voor Pietersma. "Dit is mijn leven, en dat nemen ze van me af. Dat vind ik wel jammer."

Pietersma wil dit jaar sowieso het water op. "We gaan hoe dan ook zeilen. Ik wil dat het schip weer net zo loopt als vorig jaar. Dan weet ik dat we vooruit kinnen. Het skûtsje ligt er klaar voor."

"Een wedstrijd zonder festiviteiten is ook niet alles"

Zeilen had wel gekund, zegt Jan Feike Hoekstra. Hij is van de wedstrijdcommissie in Grou. "Het gaat niet alleen om het zeilen", zegt hij. "Een wedstrijd zonder festiviteiten is ook niet alles, zeker in een jubileumjaar."

"Het is heel onwerkelijk, we hebben nog geen skûtsje gezien op het water. Ze liggen allemaal aan de wal." Dat is heel bijzonder, zegt Hoekstra. "Ik ben geboren in 1959, en toen zat mijn vader ook al in de commissie. Eén keer hebben we niet gezeild, toen waaide het te hard. Dat was in de jaren '60."

Hoekstra wil graag zeilen, maar hij snapt ook dat de SKS zegt dat dat niet kan. "Er zijn genoeg die graag willen trainen. Nieuwe schippers waren meteen voor de leeuwen gegooid, en dat was wel heel spannend geworden."

"Beter voor iedereen"

Eén van die nieuwe schippers is Klaas van der Meulen. Hij zou dit jaar debuteren aan het helmhout op het skûtsje van Wâldsein. Van der Meulen is er blij mee dat er nu duidelijkheid is. "Dit is beter voor iedereen. Het is een verstandige keuze."

"Wij kunnen nu zonder druk lekker oefenen", zegt Van der Meulen. Hij moest nog beginnen met trainen. "We hebben het schip nog niet eens opgetuigd."