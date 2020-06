Veteraan Theo van der Zanden liep mee op Veteranendag

De dag werd in aangepaste vorm georganiseerd, met een programma in de Ridderzaal voor een kleine groep dat live uitgezonden is voor de NOS. Naast minister-president Mark Rutte, minister van Defensie Ank Bijleveld, Commandant fan de Strijdkrachten Rob Bauer en de Inspecteur-generaal fan de Krijgsmacht, Frank van Sprang waren er maar vier veteranen bij. In Fryslân wonen ruim 5.200 veteranen.

'Heel apart'

"Het is heel apart dit jaar omdat er niets is, het Malieveld is leeg," zegt Van der Zanden. "Het is een paar weken terug opgenomen, er was verder helemaal niemand. Dat is wel heel apart. Op uitzending doe je met kameraden, nu met niemand. We missen wel dat we elkaar nu niet tegenkomen in Den Haag. Ik ben een paar dagen geleden naar Terherne geweest, daar heb ik een drankje gedronken met een kameraad van Libanon. We hadden elkaar 37 jaar niet gezien. Dat is het veteraan en militair zijn, dat het dan meteen weer goed is."