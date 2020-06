Vrachtschip van 135 meter vaart zondag van Lemmer naar Kootstertille

Schipper Michael Eleveld vertelt dat het schip grind vervoert. "Op dit moment varen we over het Amsterdam-Rijnkanaal, vannacht in Lelystad en morgen zullen we rond 10.00-11.00 uur de sluis passeren bij Lemmer en dan gaan we naar Kootstertille. Donderdag hebben we op de Boven-Rijn in Duitsland grind geladen. Dat is split voor de Nederlandse betoncentrales. Zo zit er ook een klant in Kootstertille, hij heeft nu de eer dat er voor het eerst een schip komt van deze lengte met 2.750 ton."

Naar Kootstertille

Het was nog wel een flinke klus om het voor elkaar te krijgen. "Tot voor kort werd het altijd gedaan met schepen tot 110 meter. Alleen wij hebben een vergunning aangevraagd en uiteindelijk hebben Rijkwaterstaat en de provincie besloten dat het met bepaalde voorwaarden mag. Dat zijn twee hoofdmotoren, sputpalen in het schip zodat we zelf kunnen afmeren en een conventionele kop. Dat zijn de eisen voor de vergunning, waar wij aan voldoen. We konden ook gelijk laden voor Kootstertille. Dat is erg leuk en toevallig."

'Van deze tijd'

Er zijn ook partijen die er niet blij mee zijn, geeft Eleveld aan. "Maar wij denken dat het een mooie kans is voor de gemeente en voor ons. Ons vaargebied wordt aanzienlijk groter, we mogen ook naar Delfzijl. Partijen met kleinere schepen zijn er niet blij mee, want zij zien het natuurlijk als concurrentie. Dat kan ik begrijpen, maar heel vroeger voeren we nog met een klipperaak. Dat is niet meer van deze tijd, iedereen gaat met de tijd mee en ook wij als binnenvaart. Daarom zijn we er ook wel trots op. We verwachten ook niet dat er problemen ontstaan, anders zouden we het ook niet doen."

Hij denkt ook niet dat er problemen ontstaan met de pleziervaart. "We hebben overal camera's en we letten goed op. De pleziervaart hoort zelf natuurlijk ook op te letten, maar we blijven alert."