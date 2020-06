It Fryske Gea komt met livestream-excursies: zondag door het Easterskar

Henk de Vries is zondag de gids door het natuurgebied. Hij legt het initiatief uit: "We willen wat proberen, want door het coronagedoe moesten wij onze excursies stopzetten. Dat is jammer, want zo kunnen de mensen minder van de natuur genieten. Bij sportwedstrijden zie je wel livestreams en daarom dachten wij: dat kunnen wij ook. Dus dat doen wij zondag voor het eerst."

De Vries zegt dat het vernieuwing is waar men wat mee kan. Ook later. "Want niet iedereen kan normaal het veld in, mensen met een beperking bijvoorbeeld."

Op YouTube in het moeras

De natuurtour duurt een kleine 45 minuten. "Ik zal het veld in met twee jonge collega's die voor het beeld en geluid zorgen. Dat wordt doorgestuurd naar ons YouTube-kanaal en daar kan iedereen het live meemaken. Normaal stap je vaak met meer dan 10 mensen in een gebied om, maar dat kan nu niet. Als je om een beestje of plantje heen wilt staan, moet de kring vanwege de 1,5 meter wel heel groot worden. Dan gaat ook een deel van de waarde verloren."

Variatie van het Easterskar

De Vries kent het natuurgebied erg goed. "Ik doe normaal geen excursies, dat doen vrijwilligers. Maar ik ben vertrouwd met het Easterskar. Het is een erg mooi gebied met veel variatie. Het ligt westelijk van Heerenveen en oostelijk van het Tsjûkemar. Het is een nat gebied, met water, moeras, rietlanden. Veel variatie, dus ook veel te zien: vogels, otters en prachtige begroeiing bij de sloten." Ook heeft het Easterskar een interessante historie, zegt De Vries. "In deze omgeving is veel veengrond afgegraven, maar dit stuk bleef bespaard. Dat is een heel apart verhaal, maar dat bewaar ik voor zondag."

Er zal ook een chatfunctie bij de livestream zitten, dus iedereen kan vragen stellen waar in of na de excursie een antwoord op komt.