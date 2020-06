SKS is duidelijk: kampioenskip skûtsjesilen gaat definitief niet door

Het bestuur van de SKS heeft contact gehad met meerdere schippers, wedstrijdcommissies en eigenaren van skûtsjes om te peilen of een kampioenschap nog mogelijk was. Er is ook contact geweest met de Veiligheidsregio, en met meerdere burgemeesters.

'Maatregels zijn niet duidelijk'

Volgens de SKS is het organiseren van de wedstrijden geen probleem, maar het zou op korte termijn niet duidelijk te krijgen zijn met welke maatregelen er in het publiek en op de volgschepen rekening moet worden gehouden.

Bovendien is er nog maar weinig tijd voor de schippers en bemanningen om zich goed voor te bereiden op het kampioenschap. Daarmee zou de veiligheid op het water en aan boord in het geding komen.

Inkomsten verloren door corona

En dan zijn er ook nog schippers die zeggen dat ze geen volledige bemanning meer kunnen regelen, of dat ze zelf aan het werk zijn, omdat ze de inkomsten die ze zijn verloren door de coronacrisis weer terug willen verdienen.

Een kampioenschap zonder publiek is geen optie, zegt het bestuur van de SKS. Dat zou 'SKS-onwaardig' zijn. De organisatie wil in een weekend in september een wedstrijd organiseren, om te vieren dat de SKS dit jaar 75 jaar bestaat.