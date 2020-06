Dit is waarom de stroom op zoveel plaatsen in Fryslân uitvalt

Het blijkt dat de storingen te maken hebben met de warme, droge periode op dit moment. Door het zomerse weer worden kwetsbare verbindingsstukken tussen de kabels te warm en daardoor vallen ze uit.

Marlies de Vink van Liander vindt het grote aantal storingen zeer vervelend. "Wat we zien is dat het steeds warmer wordt de afgelopen jaren. Dat heeft impact op heel veel zaken, zo ook op onze netten. In de grond liggen kabels waar de stroom doorheen gaat. Die kabels zijn verbonden met verbindingsstukken. In Fryslân ligt een bepaald verbindingsstuk dat we nekaldietmof noemen. Dat kan slecht tegen hoge temperaturen en droogte, dat leidt tot meer storingen."

Fryslân en Amsterdam

Dat is echter niet in alle provincies het geval. De Vink legt uit hoe dat kan. "In het verleden waren er veel regionale en lokale energiebedrijven. Uiteindelijk zijn die in dit gebied in één samengevoegd: Liander. Maar ieder regionaal net gebruikte ooit zijn eigen systemen en onderdelen. Dat maakt dat in Fryslân, maar ook in Amsterdam, andere moffen liggen dan in andere gebieden. Die verbindingsstukken liggen er al 40 tot 50 jaar, dus die zijn al behoorlijk oud."

Vervangen

Liander probeert de zwakke stukken op te zoeken en te vervangen. "Maar we weten niet van allemaal precies waar ze liggen. Vroeger zijn er wel tekeningen gemaakt, maar die papieren kloppen niet altijd. Dus het is lastig om het allemaal in beeld te krijgen. Je wilt ook niet in het wilde weg graven, want dat levert ook risico's mee. Je kunt kabels raken, en dat leidt tot meer stroomstoringen. Het net wordt best hoog belast, ook door het terug leveren van stroom. We breiden de netten uit en proberen daarmee ook de moffen te vervangen," zegt De Vink.

Fryslân is er nog niet van af

Er is ook een online meetsysteem om storingen te vinden. "Elke storing betekent ook weer dat we een stuk kunnen vervangen. Er liggen veel kabels in de grond en veel verbindingsstukken, dus dan gaat het op veel plekken in Fryslân mis. We kunnen het nog vaker verwachten, dit soort plekken zijn gevoelig voor storingen. De monteurs staan wel klaar in deze periode en we zijn dus druk bezig met uitbreiden en vervangen."