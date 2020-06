Friese aktivist bekent brandstichting bij eendenslachterij in Gelderland

Het was al vrij snel duidelijk dat de brandstichter een activist was. Nadat hij zichzelf in de brand hat gestoken, deed hij zijn broek uit. Daarbij verloor hij de autosleutels die hij bij zich had. De auto werd een eindje verderop aangetroffen, en de eigenaar was bekend.

"Ze maken je overal voor uit"

Het is niet voor het eerst dat een bedrijf uit de pluimveesector te maken krijgt met activisten, zegt Gertjan Tomassen. Hij is de eigenaar van het bedrijf dat getroffen werd. "Meestal gebeurt het in de weekenden, maar ze weten dat wij door de coronacrisis nu stilliggen. Dat bood een mooie gelegenheid om het doordeweeks te doen."

Hij maakt nog veel meer mee, zei hij eerder tegen Omroep Gelderland. "Eigenlijk wil je daar niet mee naar buiten. Ze maken je overal voor uit. Medewerkers worden daar wel eens bang van."