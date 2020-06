Omrop Tip: 'De oarloch fan heit en mem'

De moeder van Wytske kon levend onder het puin worden weggehaald. Zij verhuisde later terug naar Amsterdam, waar ze een grote schietpartij op de Dam meemaakte. Alles wat er in de oorlog was gebeurd, bleef ook in de jeugd van Wytske altijd merkbaar. Haar moeder had een oorlogstrauma - maar dat begrepen se pas veel later.