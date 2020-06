Leeuwarder politie rijdt zes keer uit voor geluidsoverlast in zomerse nacht

Het ging om woningen aan de Wilgenstraat, Anjelierstraat, Bleeklaan en Gardeniersweg. De bewoners van die woningen hebben een waarschuwing gekregen. Als het nogmaals gebeurt, krijgen ze een proces-verbaal.

Aan de Grote Hoogstraat was een 26-jarige man uit Capelle aan den IJssel onder invloed van drugs. De politie kreeg een melding dat de man aan het schreeuwen was. Hij is met een ambulance meegenomen naar het MCL. Ook op de Oldegalileën was een persoon onder invloed van drugs. Het ging om een 23-jarige Leeuwarder. Deze verdachte is aangehouden en ingesloten.