Cor Waringa na zijn laatste Yn Memoriam op de radio: "Ik ga jullie missen"

In februari 2011 was het Yn Memoriam vna Cor Waringa voor het eerst te horen. Omrop Fryslân had hem gevraagd een proefopname te maken, nadat hij een schrijfwedstrijd had gewonnen. Die proefopname beviel erg: inhoudelijk was het een mooi verhaal, maar de karakteristieke stem van Waringa gaf de doorslag. Hij werd gevraagd om iedere week Yn Memoriam te verzorgen, waarbij hij volledig zelfstandig te werk kon gaan.

"Ik had er wel zin aan. Met name ook omdat het eens niet een kerkelijk dien was." Want Waringa was dominee in IJlst, Leeuwarden en Joure. Nadat hij met emeritaat was gegaan, was hij nog interim-predikant in Donkerbroek en zat hij in de redactie van het Lieteboek. In de tijd die overblijft mag hij graag van alles over Aldeboarn uitzoeken, het dorp waar hij is opgegroeid. Nu hij stopt met Yn Memoriam is er tijd om zich bezig te houden met een Friese bijbelvertaling.

Rouwadvertenties

Om aan mensen te komen waar hij een Yn Memoriam over kon schrijven, ploos Waringa de rouwadvertenties van de Leeuwarder Courant uit. "Ik let dan op woorden als 'onze markante vader' of 'onze eigenzinnige tante." Maar dat viel dan wel eens tegen, als bleek dat tante eigenzinnig was omdat de ze laatste weken niet uit haar bed wilde komen," lacht Waringa. "Maar," zegt hij meteen, "ook dan kun je er altijd een mooi verhaal van maken. Want ieder mens heeft zijn verhaal, ook als het mensen zijn die een eenvoudig leven hebben gehad."

Als hij eenmaal een persoon had uitgezocht, dan nam hij na zo'n drie weken na het overlijden contact op met de familie. Het was niet altijd even makkelijk om aan telefoonnummers te komen, maar precies in dat speurwerk had hij wel plezier: "Dan belde ik de sportclub of een zorginstelling. Via via kwam ik dan uiteindelijk bij de nabestaanden."

Cor Waringa kwam op die manier in heel Fryslân. "Als ik nu met mijn vrouw Greetje ga fietsen, dan wijs ik vaak een boerderij of woonhuis aan om haar te vertellen dat ik daar wel eens ben geweest. En dan komt het verhaal ook wel weer boven drijven." In Damwâld denkt hij aan Hindrik de Jager, de zoon van de slager die kok werd op een cruiseschip en op zijn verjaardag danste met Doris Day. Als hij door Warten fietst herinnert hij zich Gorrit Bouwmeester: "Als je het bij hem had verpest, kwam het niet meer goed. Dan stapte hij de kroeg in en zei 'Goedenavond allemaal, behalve één'". Zo heeft Waringa 398 verhalen in zijn hoofd.

Persoonlijk contact

Waringa ging zelf bij de nabestaanden op huisbezoek. "Ik wilde de mensen zelf treffen, elkaar in de ogen kijken." Het kwam wel voor dat mensen zelf wat hadden opgeschreven, maar dat was voor Waringa niet genoeg. "Dat wil ik niet. Het moet mijn verhaal worden en ik wil zelf de regie houden." Waringa stelde vragen aan de nabestaanden om zo zelf te kunnen bepalen wat er in het verhaal moest komen. Dat is hem ook wel toevertrouwd: als dominee was hij wel gewend om vragen te stellen en om dieper te graven dan de oppervlakte. "Er vloeide wel eens een traantje, maar er werd ook vaak gelachen. Ik had soms ook de indruk dat mensen mij wat vertelden waar ze nooit eerder over hadden gesproken. Ik denk dat het door mijn vragen kwam."

Het kwam soms ook voor dat nabestaanden dingen niét wilden vertellen, dingen die wat gevoelig lagen. Een scheiding bijvoorbeeld, of ruzie in de familie. Waringa beloofde dan dat het niet in zijn verhaal zou komen, maar dat hij wel graag wilde weten wat er precies was voorgevallen, omdat hij wel een goed beeld wilde krijgen van de persoon waar hij zijn Yn Memoriam over zou schrijven.

Emotie

Omdat het nog vers in zijn geheugen zat, wilde Warings bij thuiskomst direct het verhaal op papier zetten. En als hij het verhaal klaar had - 900 woorden, dan was het ongeveer zes minuten om het uit te spreken - las hij het luidop voor. De nabestaanden kregen de teksten van tevoren niet te lezen, al vroeg men daar soms wel om. Nadat het op de radio was geweest, kreeg hij eigenlijk iedere keer een reactie: "De familie schreef mij dan dat ze waren geraakt toen het voor de radio was. Die eerste emoties wilde ik ook graag hebben: als ze het verhaal van tevoren al hadden gekregen, hadden ze dat gemist en dat wilde ik niet." Op de vraag op er ook wel eens familie was die niet tevreden waren, antwoordt Waringa ontkennend. "Het is misschien raar, maar echt niet. Er is niet nooit tegen mij gezegd dat het tegenviel of dat het verhaal niet klopte."

Om de paar weken ging Waringa naar de studio in Leeuwarden om een paar Yn Memoriams achter elkaar op te nemen. "Een audiotechnicus van de Omrop zei eens tegen mij dat het jammer is dat mijn verhalen altijd verkeerd aflopen. Toen heb ik geantwoord dat mij verhalen altijd uitlopen op het overlijden, maar dat dat niet verkeerd hoeft te zijn. Soms is dat ook wel goed."