Danny Micola wordt voorzitter van ijshockeycompetitie BeNe League

Hij volgt Pascal Nuchelmans op, die de afgelopen vier jaar sinds het begin van de competitie voorzitter was. In de BeNe League spelen elf ijshockeyclubs uit Nederland en België tegen elkaar. "Wat voor mij belangrijk is, is het verschil tussen de landen. Tussen de Belgische IJshockey Federatie en IJshockey Nederland waren er wel een aantal verschillen toen ik er bij kwam. Met name aan de vergadertafel. Je moet respect voor elkaar hebben en je wilt uiteindelijk hetzelfde. De sfeer is goed," zegt Micola.

Coronavirus

Wel heeft de sport te lijden onder het coronavirus. "Wij willen er dit seizoen voor zorgen dat er stabiliteit komt. Er zijn natuurlijk wel genoeg problemen met het coronavirus, dat moeten we eerst onder controle krijgen. Want dat is wel de grootste zorg. Daar is veel contact over de met de clubs."

Clubs en aanwas

En die clubs zijn zeer van belang. "Voor ons zijn er genoeg clubs. Die heb je wel nodig voor een evenwichtige competitie, clubs die het zelf ook willen. En ze willen echt wel, mits er voldoende mensen op de tribune komen. De exploitatie is erg belangrijk voor de clubs. Dat is een hele opgave."

Gelukkig is er veel jeugd die wel wil, zegt Micola. "In Heerenveen zijn er het afgelopen seizoen ruim 50 leden bijgekomen tussen de 8 en de 10 jaar oud. Dat is een prachtig aantal, als iedere club zo groeit maken we grote stappen."

Daar moeten de faciliteiten wel voor zijn. "Iedereen kent de problemen met Thialf, maar als bond hebben we daar minder mee te maken. Er is wel overleg met stadions, maar bij nood ben je creatief. IJshockeyclubs zijn wel gewend om met veel kinderen op het ijs te staan, dat kan wel. Mooi is het niet, maar het kan prima," geeft Micola aan.