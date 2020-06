Vrijdagnacht diverse stroomstoringen in de provincie door hittegolf

Het ging in de nacht ook om een groot gebied in Weststellingwerf, onder meer Wolvega, Nijetrijne, Oldelamer, Sonnega, Vinkega en Zandhuizen. Maar ook boven het Sneekermeer was het raak in Dearsum, Goënga, Poppenwier, Raerd, Sibrandabuorren en Tersoal. De grootste storingen zijn echter weer opgelost.

Oorzaak: hitte

De storingen hebben te maken met de hitte. Daardoor kunnen zwakkere onderdelen van het elektriciteitsnet oververhit raken en uitvallen. Het gaat dan om verbindingsstukken tussen kabels. Met name in Fryslân en Amsterdam is dit een probleem.