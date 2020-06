Ballonvaarders nog altijd aan de grond: "In de landen om ons heen mag het wel"

Kleinsmit zit al meer dan veertig jaar in het vak. Hij heeft verschillende ballonnen in de loods staan. Allemaal ingepakt, want varen dat mag dus niet. Maar de kosten lopen wel door. Zo moeten de ballonnen elk jaar worden gekeurd. "Ik heb dat toch maar weer laten doen, want ja misschien konden we los. De kosten: 400 euro voor een kleine ballon en 700 euro voor een grote. De verzekeringen lopen ook door. De ballon kost 1.000 tot 2.000 euro per jaar. En dan nog de kosten van een loods en dergelijke."

Jonge piloten

Over zijn eigen bedrijf zit Kleinsmit echter niet in. Hij heeft inmiddels de loods afbetaald en heeft reserves opgebouwd. Maar hij maakt zich zorgen over de jongere piloten die nog niet zo lang bezig zijn, of net een dure ballon hebben gekocht. "Een ballon kost al snel 100.000 euro en die jongens hebben nu geen inkomsten", zo zegt hij.

De ballonvaartsector komt tot dusver ook nog niet in aanmerking voor financiële compensatie van het Rijk. Het SBI-nummer waar de ballonvaart onder valt, is door de regering nog niet in de lijst opgenomen voor die compensatie. Onbegrijpelijk, zo vindt Kleinsmit.

Mondkapjes

Het grootste onbegrip zit hem echter in het feit dat de ballonnen maar één passagier mogen meenemen. "Er is genoeg schone lucht. Je kan mij niet vertellen dat je daar corona kan krijgen", zo zegt Kleinsmit. "En in de landen om ons heen kan het wel gewoon. De regering moet maar eens goed uitleggen waarom het hier dan niet kan."

Demonstreren met de andere ballonvaarders ziet Kleinsmit echter niet zitten. "We zijn een kleine sector. Als we daar met zo weinig man gaan staan, dan zijn we een lachertje."